Культура

В парках «Михайловского» зацвели липы

В усадебных парках Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» зацвели липы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото из официального сообщества Пушкинского заповедника в социальной сети

В музее напомнили, что об особой атмосфере в такие дни писал ещё первый послевоенный директор Госзаповедника «Пушкинский уголок» С. С. Гейченко в своей книге «У Лукоморья» (новелла «Хранительница Михайловского»): «...на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается запахами воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. Живут пчёлы и в земле на дерновом круге перед домом...»

В Пушкинском заповеднике напомнили, что липовых аллей и беседок в усадьбах много. Самую известную из них можно увидеть в мемориальном имении Пушкиных и Ганнибалов, в центральной усадьбе музея — «Михайловском». Эта липовая аллея, или, как она ещё называется, «Аллея Керн» находится в центральной части парка, справа от Еловой аллеи, ведущей к дому поэта. Высажена она ещё дедом Пушкина по материнской линии, Осипом Ганнибалом.

«Двести лет назад, в такой же июльский день 1825 года, в гостях у Пушкина вместе с тригорскими родственницами была Анна Керн, — рассказали в музее. — После Анна Петровна вспоминала об этом так: «Мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад, «приют задумчивых дриад», с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать». Поэту же показалось, что его спутница споткнулась о камень: «Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь, камень, о которой она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа…» (Пушкин в письме к Анне Вульф, 21 июля 2025 года). Памятуя об этой романтической истории, посетители и сотрудники музея стали называть аллею именем адресата знаменитого пушкинского «Я помню чудное мгновенье…».

Как уточнили в «Михайловском», название «Аллея Керн» вошло в употребление уже к середине 1930-х, а в печатных изданиях было закреплено в 1963 году.

Борис Щербаков. Михайловское. Липовая аллея (1936). Из фондов музея-заповедника

Липы (26 деревьев) растут и на подъездном дерновом круге перед домом поэта. Кроме того, есть в саду Михайловского, в северной его части, и липовая беседка у пруда. По легенде она была одним из любимых мест отдыха Пушкина. А в парке Петровского липовая аллея — центральная; она ведёт от дома Ганнибалов к озеру Кучане и к беседке-гроту. Под прямым углом её пересекают Большая липовая аллея, в конце которой находится зелёный кабинет (по преданию — любимое место отдыха Петра Ганнибала), и аллея карликовых лип, переходящая в «Зелёный зал».

Липовые аллеи Петровского. Фото: Георгий Василевич, музей-заповедник «Михайловское»

Старинные липы, равно как и другие деревья, видевшие Пушкина, в «Михайловском» считают одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Эти деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам.