«Литрес» назвал самые популярные книги и авторов среди псковской молодежи

Книжный сервис «Литрес» в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Псковской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев, исследование есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.
Топ-5 книг среди женщин:
Топ-5 книг среди мужчин:
Топ-5 авторов среди женщин:
Топ-5 авторов среди мужчин:
Аналитики группы компаний «Литрес» изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.