Культура

«Литрес» назвал самые популярные книги и авторов среди псковской молодежи

Книжный сервис «Литрес» в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Псковской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев, исследование есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Топ-5 книг среди женщин:

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

«Клетка», Лиза Бетт

«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Эдит Ева Эгер

«Железное пламя», Ребекка Яррос

Топ-5 книг среди мужчин:

«Легкий способ бросить курить», Аллен Карр

«Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Самюэль Клейсон

«Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов», Вадим Зеланд

«Круть», Виктор Пелевин

«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Дейл Карнеги

Топ-5 авторов среди женщин:

Александр Пушкин

Лев Толстой

Антон Чехов

Анна Джейн

Сара Дж. Маас

Топ-5 авторов среди мужчин:

Александр Пушкин

Серж Винтеркей

Аллен Карр

Виктор Пелевин

Вадим Зеланд

Аналитики группы компаний «Литрес» изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.