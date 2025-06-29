Культура

С пушкинского объяснения в любви начнут новый сезон «Летних вечеров…» в Тригорском в Псковской области

Музыкально-литературной программой «Мой ангел, как я вас люблю!..» завтра, 5 июля, в музее-усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника откроют новый сезон многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение: Энгель Насибулин. Сельская муза. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Перед гостями господского дома в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов выступят лауреат международных конкурсов, лауреат московского конкурса исполнителей русского романса «Романсиада», солистка «Петербург-концерта» Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), пианистка Нина Сидоровская и артист кино Дмитрий Ефименко.

В программу вечера включены классические романсы, так или иначе связанные с именем Пушкина, по большей части — написанные на его стихи. В их числе — вокальная классика: «Ночь» на музыку А.Г. Рубинштейна, «Редеет облаков летучая гряда» Н.А. Римского-Корсакова, «Не пой красавица при мне» С.В. Рахманинова, «Фонтану Бахчисарайского дворца» А.К. Власова, многие другие.

В музее напомнили, что проект «Летние вечера…» призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты в Тригорском традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника и артисты — как псковские, так и столичные — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь.

Начнут литературно-музыкальную программу «Мой ангел, как я вас люблю!..» в 18.00.