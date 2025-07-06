Культура

Монтаж новой художественной выставки завершается в Доме купца Белянина в Изборске

В Доме купца Белянина завершается монтаж новой художественной выставки, которая откроется 8 июля, в День любви, семьи и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Выставку живописных набросков и этюдов с натуры полевых и садовых цветов «Пройдемте в сад, я покажу Вас розам» Анны Чистяковой (1872–1930) представляют Государственный музей-заповедник «Изборск» и Научно-исследовательский музей при Академии Российской академии художеств.

Анна Чистякова – старшая дочь выдающегося русского художника и педагога Павла Чистякова (1832–1919), русского живописца и графика, академика, профессора и действительного члена Императорской Академии художеств, создателя авторского метода художественной подготовки, названного его именем – так называемой «системы Чистякова». Среди его учеников такие знаменитые мастера как Виктор Борисов-Мусатов, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Василий Паленов, Илья Репин, Николай Рерих, Валентин Серов, Василий Суриков и многие другие художники, составившие славу русского искусства на рубеже XIX–XX веков.

Живописи и рисунку Анна обучалась в мастерской своего отца, где старалась соперничать с известными в дальнейшем художниками – Александром Гаушем, Игорем Грабарем, Дмитрием Кардовским, Дмитрием Щербиновским. Занятия живописью продолжались и летом, когда вся семья перебиралась в Царское Село. Летом 1891 года Анна писала на даче этюды цветов, о чем сообщила в письме своей двоюродной сестре: «Уж я бьюсь, бьюсь! Но папа хвалит, и я довольна. Даже сказал мне, представь! (ведь он всегда очень скептически относился к моей работе) в первый раз в жизни, чтобы не бросала зимой живопись и писала бы в мастерской, и что тогда что-нибудь выйдет. Это прогресс и доказывает, что он начинает наконец "верить“ в свою гениальную дочь».