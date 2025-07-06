Культура

Опубликована программа Дня семьи, любви и верности в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» представит праздничную программу для семейного путешествия и отдыха в День семьи, любви и верности 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«7Я» – интерактивная площадка для всей семьи в Изборской крепости:

10:30-13:00 «Вместе мы сила». Игры и забавы для всей семьи;

13:00 «Родная сказка». Фольклорная программа. Народные сказки, живое фольклорное пение, знакомство с русским национальным костюмом;

14:30-16:30 «Путями Александра Невского». Семейное путешествие по карте России «дорогами» Александра Невского – семьянина, великого полководца и мудрого политика.

В купеческих усадьбах Музейного квартала:

14:00 «Пройдемте в сад, я покажу Вас розам». Открытие художественной выставки Анны Чистяковой из собрания Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств;

10:00-18:00 «Сказ о Петре и Февронии». Показ мультфильма о князе Муромском и его супруге, их истории любви.

«БОйкая изБОрская наБОйка» - мастер-класс для всей семьи по созданию памятного сувенира в древней технике набойки по ткани