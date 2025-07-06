Культура

Выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы» открылась на тропе к Словенским ключам в Изборске

На туристической тропе к Словенским ключам размещена новая выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы», подготовленная отделом охраны заповедных территорий Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Как и почему образы животных стали частью фольклора? Едят ли ежи грибы и яблоки? И верно ли суждение, что хитрая и осторожная в сказках лиса на самом деле обладает острым умом, а волк отличается глупостью?

Цель выставки – познакомить детей и взрослых с повадками некоторых представителей фауны памятника природы «Изборско-Мальская долина».

Стенды снабжены QR-кодами, которые ведут на сайт нашего музея, где можно послушать голоса животных.