Культура

Выставка «Пройдемте в сад, я покажу вас розам» открылась в Изборске

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка живописных набросков и этюдов с натуры полевых и садовых цветов Анны Чистяковой «Пройдемте в сад, я покажу вас розам».

Анна Чистякова (1872–1930) – старшая дочь выдающегося русского художника и педагога, академика, профессора и действительного члена Императорской Академии художеств, создателя авторского метода художественной подготовки, названного его именем, Павла Чистякова (1832–1919). Среди его учеников такие знаменитые мастера, как Виктор Борисов-Мусатов, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Василий Поленов, Илья Репин, Николай Рерих, Валентин Серов, Василий Суриков и многие другие художники, составившие славу русского искусства на рубеже XIX–XX веков.

Живописи и рисунку Анна Чистякова обучалась в мастерской своего отца при Академии художеств, где старалась соперничать с известными в дальнейшем художниками – Александром Гаушем, Игорем Грабарем, Дмитрием Кардовским, Дмитрием Щербиновским. Занятия живописью продолжались и летом, когда вся семья перебиралась в Царское Село (ныне – город Пушкин), где находится Дом-музей П. П. Чистякова, в котором хранятся картины великого педагога, отражающие практически все периоды творчества художника, и произведения его учеников, в том числе и коллекция работ Анны Чистяковой.

Выставка «Пройдемте в сад, я покажу вас розам» – совместный межмузейный проект Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств и Государственного музея-заповедника «Изборск».

Выставка открыта по адресу: Изборск, улица Печорская, 39. Ежедневно с 10:00 до 18:00.