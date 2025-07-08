Культура

Первый летний Open-air пройдет в Лукоморье

Первый летний Open-air пройдет в центре загородного отдыха «Лукоморье» 12 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«На берегу Псковского озера, на обновленном пляже центра загородного отдыха "Лукоморье" можно будет отдохнуть в кругу друзей и родственников, потанцевать, поучаствовать в конкурсных программах и выиграть призы и подарки!» - сообщили организаторы.

Отмечается, что во время мероприятия будет работать фотограф, а гостями праздника станет шоу-балет.

Начало в 17.00

Для проживающих в ЦЗО «Лукоморье» вход свободный, для других гостей по «тарифу одного дня».