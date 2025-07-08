Руководитель вокальной студии «Карамелька»: Детям нравится патриотика

Своим мнением о молодёжный трендах поделилась руководитель вокальной студии «Карамелька» Наталья Широкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«У нас в студии я занимаюсь подбором репертуара. Конечно, дети знают много трендов. Порой, в переменках могут показать, что они услышали, что им нравится. Репертуар для выступлений и для конкурсных программ я подбираю современный, но в то же время он должен быть о Родине. И самое интересное, что детям это нравится. В нашем репертуаре очень много патриотики, потому что мы делаем отчётные концерты для родителей», - сказала Наталья Широкова.