Выставка военной графики откроется в Псковском музее-заповеднике

Первый этап чемпионата МВД РФ по служебно-прикладным видам спорта прошел в Псковской области

Порядок расчета арендной платы за муниципальные земельные участки обновили псковские депутаты

Пропавший в Пскове мужчина объявлен в федеральный розыск

Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей