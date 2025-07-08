Выставка военной графики откроется в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Видео: Псковский музей-заповедник
В собрании Псковского музея хранятся уникальные художественные документы – графика периода Великой Отечественной войны. Небольшие пожелтевшие листы - бесценные свидетельства художников о происходящем.
Выполненные авторами на месте событий карандашом, углем или тушью, эти работы сохраняют остроту пережитых впечатлений и в совокупности составляют подробную изобразительную хронику войны.