Культура

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно участвовать в акции «Музейная неделя» в Пскове

Псковский музей-заповедник приглашает участников СВО и членов их семей (супруг, детей) принять участие в акции Минкультуры России «Музейная неделя» с 21 по 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники СВО и их семьи смогут присоединиться ко всем сборным экскурсиям и программам псковского музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов. В рамках программы гостей ждут обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» 21 июля в 16:00, экскурсия по тематической выставке «Дело в шляпе» 23 июля в 13:00, а также обзорные экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» 24 и 25 июля в 13:00.

Для участия в акции «Музейная неделя» необходимо предварительно записаться.