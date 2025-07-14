Культура

Подать заявку на участие в конкурсе кинематографистов могут юные псковичи

Приём заявок на Всероссийский фестиваль «Зеркало Будущего» для юных кинематографистов, блогеров и музыкантов идет до 31 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.





«Фестиваль ждёт ребят от 12 до 18 лет, которые снимают кино и видео, создают анимацию, ведут блоги, пишут музыку или делают репортажи. Ты можешь выбрать направление по душе», - сообщили в министерстве.

Прием заявок идет по направлениям:

игровое или документальное кино;

анимация;

репортаж;

кинотанец;

клип;

блог;

киномузыка.

Подать заявку можно на сайте.

«Победителей ждёт участие в очном фестивале, мастер-классы от профессионалов и возможность представить свои работы широкой аудитории!» - добавили в министерстве.