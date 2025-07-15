Культура

Музей-заповедник «Изборск» принял участие в праздновании Дня города Белозерска

Государственный музей-заповедник «Изборск» принял участие в праздновании Дня города Белозерска Вологодской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Белозерский областной краеведческий музей

Гости праздника поучаствовали в насыщенной программе, посвященной культуре и традициям народа сето. Мероприятия прошли в рамках работы выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история»(выставка Музея-заповедника «Изборск»), которая сейчас экспонируется в Белозерском областном краеведческом музее.

Жители Белозерска смогли послушать выступление музейного ансамбля «Карахельбе», познакомились с русскими и сетоскими народными сказками и попробовали фирменные сетоские угощения на площадке «Кухня бабушки Кюлаотс».

Самые юные гости музея вместе с родителями благодаря интерактивной игре «Путешествие из Изборска в Царьград» отправились в увлекательное путешествие по знаменитому водному пути «из варяг в греки», создали собственный летописный свиток в рамках и познакомились со сказочной традицией Псковской области на фольклорной программе «Родная сказка».