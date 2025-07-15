Культура

Экскурсии по новым выставкам и арт-прогулка вошли в программу «Музейной недели» в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» традиционно задействован во всероссийской акции «Музейная неделя» инициированной Министерством культуры Российской Федерации. В ходе этой акции, в период с 19 по 25 июля, музеи предоставят участникам СВО и членам их семей возможность бесплатного посещения своих выставок экспозиций.

Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское».

«В рамках июльской всероссийской акции, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, — наши сотрудники подготовили и проведут для наших гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музею-мельнице в деревне Бугрово». Гостей также ждут на новых выставках, которые сейчас развёрнуты в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 11). Это выставки «Вослед Пушкину» из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), «Быть достойными Великой Победы» из фондов Пушкинского заповедника, а также уникальная экспозиция «Первая встреча», где представлены новые поступления в фонды «Михайловского».

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Помимо этого, участникам СВО и членам их семей 19 и 20 июля предлагают побывать на поэтической прогулке «Я помню чудное мгновенье», которая будет посвящена встрече А.С. Пушкина и А.П. Керн. Подготовил и проведёт арт-экскурсию по парку Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов известный актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассе учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции «Музейная неделя» имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в учреждении.