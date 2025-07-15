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Культура

Выставка молодых псковских художников открылась в Центральной городской библиотеке

19.07.2025 20:10|ПсковКомментариев: 0

Выставка молодых псковских художников Жени Хиценко и Насти Скакодубовой «Всё оставляет свои отпечатки» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 19 июля. Выставка включает в себя 30 работ в различных техниках – от масляной и акварельной живописи до угольной графики и рисунков тушью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной библиотечной системе Пскова. 

«Если бы мне не сказали, что авторы этих работ – молодые художники, я бы никогда не догадался», - сказал на открытии этой выставки псковский график Петерис Скайсткалнс. По его словам, у него сложилось впечатление, что у этих художников за плечами богатый жизненный опыт, настолько эта выставка «лирична и глубока»: «Не могу сказать, что это какая-то наивность. Когда я приезжаю на выставки в Европу, то там такие работы представляют мэтры – величины, обременённые всеми званиями и заслугами».

Художник Дмитрий Яблочкин добавил, что в Пскове настолько редко проходят выставки молодых художников, что можно подумать, будто у нас в городе их вообще нет. Поэтому «сердечно поблагодарил» библиотекарей, а также куратора выставки, «человека немыслимой энергии» «тонко относящегося к современному искусству» Григория Лютого за то, что те сумели найти подход к местным юным дарованиям и дали возможность псковичам познакомиться с современным псковским искусством в такой «тихой и спокойной» обстановке.

Художник Сергей Каримов в свою очередь восхитился зрелостью представленных на выставке работ: «Сразу чувствуется, что у этих художников были хорошие педагоги!» Он назвал Женю Хиценко и Настю Скакодубову «носителями культуры нашего города» и порадовался, что благодаря этой выставке все смогут убедиться, что псковская культура «заключается не только в идолах, которые стоят на пьедесталах».

Ещё один очень молодой, но уже известный псковский художник Ярослав Иванов, который работает совсем в другой манере, сказал, что «медленно, сентиментально» прогулялся по этой выставке и что при этом у него в голове то играла классическая музыка, а то и «какой-то панк-рок». Ему больше всего понравилась картина Насти Скакодубовой «Псковский пляж» – и потому, что он «сам провёл очень много времени, посещая подобные места», и потому, что этот пляж представляется ему отличной «площадкой для высадки инопланетян». 

Внуку псковского музыканта Александра Мамедова тоже музыканту Максу Сковронскому больше всего понравилась работа Жени Хиценко под названием brutality (из серии «Монументы»), а картину «Мастер у Маргариты» Насти Скакодубовой он назвал шедевром.

Евгений Хиценко родился в 2005 году в Москве, окончил художественную школу в Санкт-Петербурге, занимался в мастерской Ларисы Бычковой, Евгения Соболева и Сергея Руднева, учится на 3 курсе института промышленных технологий и дизайна Псковского государственного университета. Отдает предпочтение традиционным техникам (пастель, акварель, живопись), главной темой творчества считает изучение внутренних переживаний человека.

Анастасия Скакодубова (псевдоним в соцсетях - LIRICHESKYI) тоже родилась в Москве, в 2022 году окончила Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «дизайн, педагогика», а теперь тоже учится дизайну в Псковском государственном университете. Отдаёт предпочтение пейзажам и изображению мотивов, посвященных человеку как отдельной составляющей окружающего мира.

Выставка их произведений в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 15 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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