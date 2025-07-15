Культура

Выставка фотокорреспондента ПЛН откроется в Пскове

Выставка фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Анны Тягуновой откроется 22 июля в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина, сообщили ПЛН в библиотеке.

«Друзья! Следующая неделя для Пскова — праздничная! Всю неделю мы празднуем день рождения нашего любимого Пскова. И мы приготовили горожанам подарок! 22 июля приглашаем всех на открытие выставки фотографий Анны Тягуновой — фотографа, освещающего новости Пскова, автора очень известного паблика "Cerasus avium", человека, беззаветно любящего родной край, и нашего дорогого друга», — сообщили в библиотеке.

В экспозиции выставки собраны фотографии поисковой работы силами ПО ВППОО «След «Пантеры» Регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

В ходе своей работы «След Пантеры» провел более 500 поисковых экспедиций, в результате которых найдено и захоронено более 25 тысяч воинов Советской Армии, установлены имена более 2500 безымянных героев, найдены их родственники. Также была поднята техника времен Великой Отечественной войны: более 80 самолётов, 14 танков, 1 немецкая самоходная установка, которые заняли своё место в качестве музейных экспонатов. С 1994 года регулярно проводятся международные поисковые экспедиции «Вахта Памяти» с участием поисковых отрядов России, Латвии, Белоруссии.

«Фотографии сняты в период с 2017 по 2023 годы. Анна Тягунова посещала ежегодные молодежные «Вахты памяти», проходящие в Невельском районе. Автор фиксировала хроники поисковой деятельности, где нашлось место и романтике суровых будней, и кострам, и важной работе по увековечиванию памяти павших бойцов Великой Отечественной Войны. Ждем всех на открытие выставки 22 июля в 18:00 часов в выставочном зале на веранде Каверинки!» — добавили в библиотеке.