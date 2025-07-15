Премьера симфонии «Фрески древнего Пскова» пройдёт в историко-краеведческой библиотеке

Историко-краеведческая библиотека приглашает псковичей на XV Василевские чтения памяти краеведа, Почётного гражданина города Ивана Василёва, приуроченные в этом году к 145-летию основания Псковского археологического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова
Чтения будут проходить 23 и 24 июля по адресу: город Псков, площадь Ленина, дом 3, с 10:00.
Централизованная библиотечная система Пскова организовала их при поддержке Управления культуры администрации Пскова и министерства по охране объектов культурного наследия Псковской области.
В программе чтений:
лекции историков и краеведов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор;
премьера новой видеоверсии симфонии Евгения Петрова для хора и симфонического оркестра «Фрески древнего Пскова»;
презентация проекта виртуальных туров в прошлое «Псков 360°» с возможностью просмотра экспозиции на VR-очках;
открытие выставки военно-патриотического клуба «Диорама» «Военный музей Псковщины в миниатюре» (новинки коллекции);
открытие фотовыставки фотографа, художника, преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова автора Александра Александрова «Господин мой Псков».
презентация фотоальбома «Фотография вне времени» и открытие одноименной выставки режиссера ГТРК «Псков», фотографа, преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Николая Владимирова;
открытый показ фильма «Детство, опаленное войной», дипломной работы студента Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Артёма Николаева (фильм посвящён детству художника Александра Александрова);
выставка-просмотр редких книг до 1900 года издания из фонда библиотеки «О чем говорят редкие книги»;
премьера новой видеоверсии симфонии для хора и симфонического оркестра «Фрески древнего Пскова» (организатор проекта – Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Автор симфонии – композитор, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, член Союза композиторов России, член Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Земля детей» Евгений Петров).
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