Культура

Премьера симфонии «Фрески древнего Пскова» пройдёт в историко-краеведческой библиотеке

Историко-краеведческая библиотека приглашает псковичей на XV Василевские чтения памяти краеведа, Почётного гражданина города Ивана Василёва, приуроченные в этом году к 145-летию основания Псковского археологического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова

Чтения будут проходить 23 и 24 июля по адресу: город Псков, площадь Ленина, дом 3, с 10:00.

Централизованная библиотечная система Пскова организовала их при поддержке Управления культуры администрации Пскова и министерства по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В программе чтений: