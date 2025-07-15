Культура

Псковичей приглашают поучаствовать на форуме молодёжи коренных народов Севера

Запущена заявочная кампания на участие во всероссийском форуме молодёжи коренных народов «Российский Север» платформы Росмолодёжь.Форумы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росмолодёжи.

Фотографии: Росмолодёжь

Форум пройдёт с 18 по 21 ноября в Новом Уренгое. Подать заявку на участие могут молодые люди от 14 до 35 лет до 18 сентября на платформе Росмолодёжь.Форумы.

«Форум “Российский Север” стал площадкой для диалога между государством и молодёжью коренных малочисленных народов. В этом году 100 общественных деятелей, этноблогеров, активистов Движения Первых из Севера, Сибири и Дальнего Востока России в командах разработают проекты по развитию Арктики. Мы работаем над тем, чтобы повысить интерес молодых людей к Северу, — региону, который богат природными ресурсами и полезными ископаемыми, необходимыми для мировой экономики, где проходят научные исследования, производится сжиженный природный газ, строятся высокотехнологичные предприятия и заполярные города, создаются все условия, чтобы молодые специалисты были вовлечены в промышленную отрасль региона и развитие традиционных промыслов», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Одна из основных задач форума — развитие сотрудничества предприятий топливно-энергетического комплекса с коренными малочисленными народами. Будет рассмотрен вопрос взаимодействия промышленных компаний с общинами малочисленных народов как фактор устойчивого развития регионов их проживания.

Помимо этого, особое внимание будет уделено организации системной работы с молодёжью. На площадке форума запланирована стратегическая сессия с участием представителей экспертного сообщества.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельная часть программы будет посвящена роли коренных малочисленных народов в общей истории страны.

«В пятый раз Ямал примет активных и целеустремлённых молодых людей со всей Арктики. Площадка форума стала территорией для знакомств, обмена опытом, генерации идей и поиска новых решений для сохранения самобытных культур народов Севера. Мы приглашаем творческую молодёжь и экспертов принять участие в этом ярком событии. Форум “Российский Север” — это ещё и возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить средства на реализацию своих инициатив», — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов .

Участники смогут претендовать на грантовую поддержку в конкурсе Росмолодёжь.Гранты и получить до одного миллиона рублей на реализацию своего проекта. Каждый участник сможет подать не более одной заявки. В этом году предусмотрено 18 номинаций, направленных на поддержку проектов по организации занятости молодёжи, развитию малых территорий, экологическому просвещению, развитию молодёжных и студенческих сообществ, сохранению культурных и семейных ценностей. Подать заявку можно до 1 октября на сайте.

Форум «Российский Север» пройдёт в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Основная цель – разработка новых практик и обмен опытом в молодёжной и национальной политике регионов российской Арктики и Дальнего Востока, сохранение родных языка и культуры, поддержание традиций и улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.