В Пскове открылась выставка творческих работ воспитанников школы-студии «Полосатый кот»

С 22 июля по 25 августа в детской библиотеке «Радуга» открыта выставка творческих работ воспитанников школы-студии «Полосатый кот» под руководством Евгении Русаковой, посвященная Дню города Пскова., сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Фотографии: Детская экологическая библиотека «Радуга»
На выставке представлены изображения псковских храмов, которые включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой — представители псковской архитектурной школы.
Примерно восемь столетий назад наши предки создали свой уникальный стиль: объединили опыт зодчих Новгорода и Византии, возвели церкви, которые оказались непохожими друг на друга, превратив Псков фактически в музей под открытым небом.
Прикоснуться к истории и красоте нашего города-храма можно в часы работы библиотеки.