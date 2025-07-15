Культура

В Пскове открылась выставка творческих работ воспитанников школы-студии «Полосатый кот»

С 22 июля по 25 августа в детской библиотеке «Радуга» открыта выставка творческих работ воспитанников школы-студии «Полосатый кот» под руководством Евгении Русаковой, посвященная Дню города Пскова., сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фотографии: Детская экологическая библиотека «Радуга»

На выставке представлены изображения псковских храмов, которые включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой — представители псковской архитектурной школы.

Примерно восемь столетий назад наши предки создали свой уникальный стиль: объединили опыт зодчих Новгорода и Византии, возвели церкви, которые оказались непохожими друг на друга, превратив Псков фактически в музей под открытым небом.

Прикоснуться к истории и красоте нашего города-храма можно в часы работы библиотеки.