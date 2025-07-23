Культура

Светлане Мельниковой вручили Орден княгини Ольги

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоена Ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги третьей степени во внимание к помощи Псковской епархии и в связи с 70-летием со дня рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Высокую награду генеральному директору вручил митрополит Псковский и Порховский Матфей после праздничного молебна княгине Ольге на вечевой площади Псковского кремля.

Орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.

«Светлана Евгеньевна, примите самые искренние и тёплые поздравления от коллектива музея с присуждением Ордена – высокой награды, символизирующей признание Ваших выдающихся заслуг и неоценимого вклада в развитие благословенной Псковской земли!» - отметил коллектив музея.