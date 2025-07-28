Культура

Торжественно-траурный митинг прошел на воинском мемориале Жидилов Бор

Дань памяти и уважения воинам-освободителям Псковского района отдали торжественно-траурным митингом на воинском мемориале Жидилов Бор, сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram-канал

«81 год назад в этих местах победоносно завершились кровопролитные бои, деревня Ершово, что находится в нескольких километрах отсюда, стала последней из 5 деревень, откуда советские воины изгнали врага», - напомнила глава района.

Вместе с заместителем председателя Псковского областного Собрания Александром Братчиковым представителем центра ВОИН, ветераном боевых действий, учасником СВО Андреем Ключко глава района поприветствовала участников митинга.

«До сих пор в окрестностях поисковики, ведущие здесь работу ежегодно, находят останки наших бойцов. Сегодня в Жидиловом Бору уже в 27 раз провели церемонию перезахоронения останков солдат Красной Армии, сложивших головы за освобождение Псковской земли. 11 человек, чьи имена, к сожалению, не удалось установить, предали земле со всеми воинскими почестями», - подчеркнула Наталья Федорова.

Вместе с депутатами районного Собрания и сотрудниками администрации, ветеранами Вооруженных сил, представителями молодежных патриотических и общественных организаций, духовенством и жителями района почтили память павших минутой молчания.