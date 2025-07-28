Культура

На органный концерт «Краски туманного Альбиона» приглашают псковичей 3 августа

Концерт органной музыки из цикла «Краски туманного Альбиона» состоится в воскресенье 3 августа в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На концерте выступит петербуржская органистка Ольга Котлярова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускница аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе «Краски туманного Альбиона» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVI-XX веков: английского композитора и органиста эпохи барокко Джеремайи Кларка, английского композитора и органиста эпохи Возрождения и раннего барокко Джона Булла, немецкого и английского композитора и органиста эпохи барокко, Георга Фридриха Генделя, известного своими операми, ораториями и концертами, одного из самых оригинальных английских композиторов и органистов своего времени, представителя раннего английского барокко Генри Пёрселла, выдающегося британского композитора-романтика и органиста Эдгара Элгара, внесшего вклад в возрождение английской музыки, британского композитора-романтика и модерниста XIX-XX века, а также альтиста Франка Бриджа, и американского композитора XX столетия Леонарда Бернстайна, популяризатора академической классической музыки.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.



По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.



Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Псков, ул. Плехановский Посад, 64