Плоская башня и Поганкины палаты закрыты на санитарный день

Санитарные дни проходят на объектах Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Фото: Псковский музей-заповедник
29 июля (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
30 июля (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
31 июля (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - сказали в музее.
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