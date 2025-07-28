Культура

В Городском культурном центре начался капитальный ремонт концертного зала

В Городском культурном центре начался капитальный ремонт концертного зала, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день подрядчик расчистил лепнину, стены и потолок и начал малярно-штукатурные работы. Далее предстоит модернизация пола. Проект предусматривает создание ступенчатых уровней, как в современных кинотеатрах, что позволит улучшить обзор сцены. Кроме того, в зале появятся новые комфортные кресла.

На эти цели направлено более 8 млн рублей.

«Уверен, что после завершения работ наш культурный центр станет ещё более привлекательным местом для проведения мероприятий и творческих встреч!» - отметил глава города.