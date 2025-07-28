Культура

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет по исторической части Пскова 3 августа

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» состоится 3 августа в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экскурсовод проведет гостей познавательной прогулки от музейного квартала до Покровки. Мероприятие стартует в 15.00 в фойе главного здания Псковского музея (Некрасова, 7).

«Это путешествие по исторической части города, где каждый камень, каждая улочка хранят свою увлекательную историю. Известные личности, масштабные события и 500-летние храмы ждут нас на этом маршруте. В программу включено посещение Покровской башни!» – рассказали в псковском музее.

Посещение по предварительной записи. Телефон: +78112663311.