Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет по исторической части Пскова 3 августа

Сборная экскурсия «Районы, кварталы» состоится 3 августа в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Экскурсовод проведет гостей познавательной прогулки от музейного квартала до Покровки. Мероприятие стартует в 15.00 в фойе главного здания Псковского музея (Некрасова, 7).
«Это путешествие по исторической части города, где каждый камень, каждая улочка хранят свою увлекательную историю. Известные личности, масштабные события и 500-летние храмы ждут нас на этом маршруте. В программу включено посещение Покровской башни!» – рассказали в псковском музее.
Посещение по предварительной записи. Телефон: +78112663311.