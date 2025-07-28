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Культура

Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» завершает работу в Пушкинском заповеднике. ФОТО

31.07.2025 16:31|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 31 июля, завершает работу отряд волонтёров, работающий под эгидой фонда «Сохраняя наследие» — крупнейшей волонтерской и экологической инициативы благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство».

Отряд под эгидой фонда «Сохраняя наследие» у музея-мельницы в Бугрово. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, за десять дней своего доброхотства отряд поработал во всех музеях-усадьбах в составе Пушкинского заповедника. Так, в «Михайловском» доброхоты пропалывали берёзовые аллеи, а в «Пушкинской деревне» в Бугрово — смородину и крыжовник, в «Петровском» чистили пруд, в «Тригорском» убирали сено, выполняли другие сезонные работы. Для этого отряд даже закупил и привёз с собой инвентарь на сумму в 50 тысяч рублей. Это вёдра, лейки, лопаты, веерные грабли, секаторы и другие постоянно необходимые в деревенском хозяйстве вещи, которые по окончании работы тут же, в музее, волонтёры оставляют.

«Выполнили наши гости и своё «интеллектуальное задание» — рассказала куратор движения пушкинских доброхотов в музее, методист по музейно-образовательной деятельности «Михайловского» Надежда Шабловская. — Они написали отчёт, в котором высказали ряд предложений, как то: свою концепцию возможного развития PR-стратегии музея, новые возможные направления в сфере научного волонтёрства, ряд образовательных мероприятий для проведения вне высокого туристического сезона, многое другое».

Кроме того, гости участвовали в работе круглого стола, посвящённого перспективам сотрудничества учебных и научных заведений, которые они представляют, с Пушкинским заповедником, а также побывали на экскурсиях в постоянных экспозициях в музеях-усадьбах и в выставочных пространствах Научно-культурного центра и Центра творческих музейных программ в Бугрово.

 

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что главной особенностью отряда, работавшего в эти дни в Святогорье, является его состав. В отличие от привычных объединений пушкинских доброхотов, формирующихся из воспитанников средних или специальных общеобразовательных учебных заведений, в эту группу вошли представители высшей школы: профессора, преподаватели и аспиранты из Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Казанского национального исследовательского технологического университета, Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, Красноярского научного центра СО РАН, Московского государственного института культуры, Московского педагогического госуниверситета, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сибирского федерального университета, Уральского федерального университета.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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