Культура

День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче

По традиции завтра, 2 августа, в годовщину смерти легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» молитвой и добрым словом вспомнят сотрудников и друзей музея, которых уже нет с нами.

Энгель Насибулин. С.С. Гейченко (из фондов музея-заповедника «Михайловское»)

Заупокойная служба на городище Воронич, около музейного Георгиевского храма, начнётся в полдень. Все, кто захочет присоединиться к общей молитве — как жители, так и гости Святогорья, могут вместе с сотрудниками Пушкинского заповедника приехать на литию, которая пройдёт на могилах хранителя и его супруги Любови Джалаловны, тоже много лет отдавшей «Михайловскому». Отъезд автобуса от музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) назначен на 11.15.

В «Михайловском», кроме того, напомнили, что вечером этого же дня в большом театрально-концертном зале НКЦ силами артистов балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь будет дан концерт «Памяти учителя». «Впервые, в 2022 году, такой вечер был устроен именно в день, когда мы вспоминаем наших сотрудников и соратников», — рассказала руководитель службы музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова.

Именитый танцовщик трепетно любил псковские пушкинские места, часто бывал здесь и мечтал собрать здесь своих учеников. Уроженец Петрозаводска, много лет проработавший в северной столице, похоронен он, тем не менее, именно в Пушкиногорье, — особо отметили в музее-заповеднике «Михайловское»