Открытие выставки Международного центра Рерихов пройдет в Пскове 14 августа

14 августа в 18.00 в Доме офицеров состоится открытие выставки Международного центра Рерихов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры Пскова.
Фото: управление культуры Пскова
Событие приурочено к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Посетители выставки увидят архивные фотографии, книги и репродукции картин, посвященные Николаю Рериху и членам его семьи, а также узнают о его вкладе в систему международного права по охране памятников и учреждений культуры.