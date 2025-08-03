Культура

Открытие выставки Международного центра Рерихов пройдет в Пскове 14 августа

14 августа в 18.00 в Доме офицеров состоится открытие выставки Международного центра Рерихов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры Пскова.

Фото: управление культуры Пскова

Событие приурочено к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Посетители выставки увидят архивные фотографии, книги и репродукции картин, посвященные Николаю Рериху и членам его семьи, а также узнают о его вкладе в систему международного права по охране памятников и учреждений культуры.