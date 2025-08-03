Культура

На концерте в честь Дня железнодорожника в Пскове выступил Игорь Наджиев

Для профсоюзного актива был организован праздничный концерт в честь Дня железнодорожника, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вместе с Алексеем Беловым, заместителем председателя Дорожной территориальной организации «РОСПРОФЖЕЛ», чествовали лучших работников – тех, кто каждый день обеспечивает бесперебойное движение поездов и комфорт пассажиров.

В совете профсоюзов рассказали, что более 600 работников и членов профсоюза собрались, чтобы разделить радость праздника. На концерте также выступил певец Игорь Наджиев.

«Спасибо всем, кто сделал этот праздник по-настоящему ярким. Железная дорога – это не только стальные магистрали, но и крепкая команда!» - отметил Игорь Иванов.