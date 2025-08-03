Культура

Известный писатель Яков Гордин рассказал о роли «Михайловского» в судьбе его отца

В Санкт-Петербурге, в рамках проекта «Культурная среда» в «Буквоеде» на Невском проспекте, вчера, 5 августа, состоялась творческая встреча с писателем, историком и публицистом, главным редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Псковом и Пушкиногорьем, с музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Кадр из прямой трансляции со встречи с Яковом Гординым в Санкт-Петербурге

Столь значимая для музейщиков встреча была названа «Связь творчества и исторической памяти. Литературное наследие семьи Гординых».

«Повествование о «мужской линии» своей семьи Яков Аркадьевич, по сути, начал со слов о музее-заповеднике «Михайловское» — о работе его отца, урождённого псковича Аркадия Гордина над книгой «Пушкин в Михайловском», — рассказали в музее. — Эта книга для многих и многих поколений читателей стала своего рода путеводителем по псковской части биографии поэта и неоднократно переиздавалась. Её историю Яков Аркадьевич не случайно назвал особой. Есть известная формула, что книги, как и люди, имеют свою судьбу. Но, как справедливо заметил Гордин, далеко не все книги настолько тесно и настолько напрямую связаны с судьбой своего автора, как эта».

Яков Гордин рассказал, что его отец впервые попал в пушкинское Михайловское в 1935 году, будучи учителем литературы и студентом-вечерником Герценовского института. «Он стал возить сюда экскурсии на общественных началах. Есть фотографии, такие старые большие фотографии, где тогдашняя ленинградская интеллигенция, дамы и мужчины, и он, совсем ещё молодой запечатлены на фоне михайловских пейзажей. Надо сказать, что я тоже попал в те пушкинские места примерно в то же время, в 1936 году, когда мне было полгода. Так что Михайловское в мою жизнь вошло довольно рано и, собственно говоря, сопровождает меня по сей день…», — заметил писатель.

Первая научная экспозиция музея ещё до Великой Отечественной, была разработана Аркадием Гординым; он также много сотрудничал с первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» Семёном Гейченко, а в 1945, когда ему было «предложено уехать из Ленинграда», стал здесь заместителем директора по научной части и занимал эту должность до 1949-го. Об этом Яков Гордин также говорил на встрече в «Буквоеде», пояснив почему отец часто потом говорил, что Пушкин спас его, «будто отплатив за преданность».

«Отец потом часто говорил, что те зимние михайловские ночи, то зимнее михайловское одиночество очень помогло ему осознать психологическую сторону пушкинского пребывания в ссылке: глухая зима, сугробы и отсутствие людей вокруг, — рассказал Яков Гордин. — Соответственно, книга «Пушкин в Михайловском» создавалась как бы параллельно вообще с его личным взаимоотношением с Михайловским. Так что это не просто историко-литературное, биографическое исследование, а это ещё и факт собственной биографии писателя…».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что Яков Гордин и сейчас поддерживает связь с музеем, хотя бывает здесь с публичными выступлениями не так часто, как хотелось бы. Так, например, в 2019 году, в рамках фестиваля молодёжных театров «Михайловское» для его участников и гостей писатель прочёл увлекательную лекцию о Пушкине-историке, первом в России авторе высокохудожественной, блестящей научно-исторической прозы («История Пугачева», проч.). «Яков Аркадьевич предложил своим слушателям очень интересные рассуждения о том, почему многие прозаические (да и не только прозаические) сочинения Пушкина остались незавершенными. Кроме того, Гордин подробно остановился на взглядах поэта о потомственном дворянстве, о сути его роли в истории. По убеждению Пушкина, потомственный дворянин независим и, в отличие от выслужившего чин и звание бюрократического аристократа, ориентирован на интересы страны, а не на поддержку властвующего тирана», — напомнили в «Михайловском».

Напомним, что Яков Гордин — автор многих и многих литературных и историко-литературных исследований, таких книг как «Гибель Пушкина: Хроника. 1831—1836», «Мятеж реформаторов», «Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 года», «Русская дуэль», «История великой утопии. Мысль и судьба Льва Толстого», «Крестный путь победителей», «Алексей Ермолов. Солдат и его империя», многих других