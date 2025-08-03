Известный писатель Яков Гордин рассказал о роли «Михайловского» в судьбе его отца

В Санкт-Петербурге, в рамках проекта «Культурная среда» в «Буквоеде» на Невском проспекте, вчера, 5 августа, состоялась творческая встреча с писателем, историком и публицистом, главным редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Псковом и Пушкиногорьем, с музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.
Кадр из прямой трансляции со встречи с Яковом Гординым в Санкт-Петербурге
Столь значимая для музейщиков встреча была названа «Связь творчества и исторической памяти. Литературное наследие семьи Гординых».
Яков Гордин рассказал, что его отец впервые попал в пушкинское Михайловское в 1935 году, будучи учителем литературы и студентом-вечерником Герценовского института. «Он стал возить сюда экскурсии на общественных началах. Есть фотографии, такие старые большие фотографии, где тогдашняя ленинградская интеллигенция, дамы и мужчины, и он, совсем ещё молодой запечатлены на фоне михайловских пейзажей. Надо сказать, что я тоже попал в те пушкинские места примерно в то же время, в 1936 году, когда мне было полгода. Так что Михайловское в мою жизнь вошло довольно рано и, собственно говоря, сопровождает меня по сей день…», — заметил писатель.
Первая научная экспозиция музея ещё до Великой Отечественной, была разработана Аркадием Гординым; он также много сотрудничал с первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» Семёном Гейченко, а в 1945, когда ему было «предложено уехать из Ленинграда», стал здесь заместителем директора по научной части и занимал эту должность до 1949-го. Об этом Яков Гордин также говорил на встрече в «Буквоеде», пояснив почему отец часто потом говорил, что Пушкин спас его, «будто отплатив за преданность».
В Пушкинском заповеднике напомнили, что Яков Гордин и сейчас поддерживает связь с музеем, хотя бывает здесь с публичными выступлениями не так часто, как хотелось бы. Так, например, в 2019 году, в рамках фестиваля молодёжных театров «Михайловское» для его участников и гостей писатель прочёл увлекательную лекцию о Пушкине-историке, первом в России авторе высокохудожественной, блестящей научно-исторической прозы («История Пугачева», проч.). «Яков Аркадьевич предложил своим слушателям очень интересные рассуждения о том, почему многие прозаические (да и не только прозаические) сочинения Пушкина остались незавершенными. Кроме того, Гордин подробно остановился на взглядах поэта о потомственном дворянстве, о сути его роли в истории. По убеждению Пушкина, потомственный дворянин независим и, в отличие от выслужившего чин и звание бюрократического аристократа, ориентирован на интересы страны, а не на поддержку властвующего тирана», — напомнили в «Михайловском».
Напомним, что Яков Гордин — автор многих и многих литературных и историко-литературных исследований, таких книг как «Гибель Пушкина: Хроника. 1831—1836», «Мятеж реформаторов», «Меж рабством и свободой: 19 января — 25 февраля 1730 года», «Русская дуэль», «История великой утопии. Мысль и судьба Льва Толстого», «Крестный путь победителей», «Алексей Ермолов. Солдат и его империя», многих других