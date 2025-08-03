Культура

Полевой концерт для участников «Вахты памяти» дали в Невельском округе

Полевой концерт для участников международной молодежной «Вахты памяти» «Невельский фронт-2025» провели таланты Невельского муниципального округа и Белоруссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Перед поисковиками выступили вокалисты МБУК «Культура и досуг» Невельского муниципального округа, обучающиеся детской школы искусств города Невеля и Псковского областного колледжа искусств.

В программе звучали современные хиты и любимые всеми патриотические песни, напоминающие о единстве народов и значимости сохранения исторической памяти, уточнили в министерстве.

Поисковики одарили выступающих овациями, танцевали и пели хором, а на последок вручили полевые цветы.

Напомним, на территории Невельского муниципального округа с 1 по 10 августа проходит международная молодежная «Вахта памяти» «Невельский фронт 2025».

В мероприятии принимают участие около 250 представителей поискового сообщества России и Беларуси.