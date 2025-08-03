Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах

Концерт органной музыки состоится в Печорах 9 августа, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
«Уважаемые слушатели, 9 августа, в субботу, в 16:30 состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Приглашаем вас! Дуэт скрипок и орган представят ярчайшую программу, которая включает в себя уникальные переложения!» - отметили в группе.
Исполнять музыку будут лауреаты международных конкурсов:
В программе:
Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.