Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах

Концерт органной музыки состоится в Печорах 9 августа, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

«Уважаемые слушатели, 9 августа, в субботу, в 16:30 состоится концерт органной и ансамблевой музыки. Приглашаем вас! Дуэт скрипок и орган представят ярчайшую программу, которая включает в себя уникальные переложения!» - отметили в группе.

Исполнять музыку будут лауреаты международных конкурсов:

Юлия Иконникова (орган; Дубровицы, Москва);

Полина Шульгина (скрипка, Москва);

Денис Шульгин (скрипка, Москва).

В программе:

Дитрих Букстехуде, Прелюдия фа-диез минор;

Иоганн Себастьян Бах, Соната для скрипки и цифрованного баса ми-минор;

Генрик Венявский, Концертный полонез № 2 ля мажор;

Петр Чайковский «Июнь. Баркарола», «Август. Жатва»;

Александр Бородин, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»;

Дмитрий Шостакович, Прелюдия, гавот, вальс и полька для двух скрипок, «звонок, полька и прогулка по Москве» из оперетты «Москва, Черёмушки»;

Астор Пьяццолла Milonga del angel, Adios nonino.

Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.