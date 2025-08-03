Культура

Псковский музей приглашает в вечерний дозор с бравыми стрельцами Кремля

Псковичей приглашают на театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле», которая состоится 9 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Псковский музей-заповедник

У жителей и гостей города будет уникальная возможность заступить в караул со стрельцами и узнать интересные факты об устройстве псковской крепости.

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, вооруженные «огненным боем», заступают в караул и обходят самые потаенные уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участникам программы) в осмотре «городового строения», стрельцы заводят их во Власьевскую башню, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого.

Мероприятие состоится 9 августа в 19:00 в Псковском кремле. Телефон для записи: +7 (8112) 33-10-65.