Культура

Дорожный сундук Героя СССР Иманта Судмалиса представили в Пскове 

08.08.2025 16:16|ПсковКомментариев: 0

Дорожный сундук, принадлежавший Герою Советского Союза Иманту Судмалису, представили в Псковском музее-заповеднике в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Имант Судмалис – один из организаторов и участников советского партизанского движения на территориях Латвии и Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. 

Родился 18 марта 1916 года в городе Цесис. С 16 лет вступил на путь революционной борьбы в Латвии. Десять лет занимался подпольной комсомольской работой, три года провел в тюремных застенках. 

В 1940 году избран первым секретарем Лиепайского уездного комитета комсомола, членом ЦК ЛКСМ Латвии. 

С 22 до 29 июня 1941 года комсомольский отряд под командованием Судмалиса участвовал в обороне Лиепаи, а уже в мае 1942 года Имант Судмалис сражался в рядах белорусских партизан, действовавших между Себежем, Освеей и Полоцком.  Вместе с другими партизанами отряда Судмалис под псевдонимом «Андерсон» принимал участие в боевых операциях, а также занимался аналитической и разведывательной работой. 

В течение 1943 года Имант Судмалис перемещался по территории Латвии и приграничным областям БССР и РСФСР, занимался координацией деятельности подпольных организаций и советских партизан на территории рейхскомиссариата «Остланд». В августе 1943 года Имант Судмалис был назначен уполномоченным боевых оперативных групп ЦК КП(б) Латвии и ЦК ЛКСМ. Особое внимание уделялось воссозданию подпольной организации в Риге и уже осенью 1943 года в городе был создан Рижский подпольный городской комитет комсомола. 

Под его руководством в Риге были оборудованы нелегальная типография и химическая лаборатория для изготовления взрывчатки, увеличено количество конспиративных квартир, разработана система конспиративной связи, организован сбор разведывательной информации, документов, оружия, боеприпасов, медикаментов и иных материалов для функционирования подполья. 

18 февраля 1944 года Имант Судмалис был арестован вместе с несколькими другими участниками подполья. Задержанные были доставлены в Центральную тюрьму и подверглись допросам с применением пыток и истязаний. 

25 мая 1944 года Имант Судмалис был повешен как один из руководителей партизанского движения в оккупированной Латвии. Накануне казни он писал: «Через несколько часов приведут в исполнение смертный приговор… Я оглянулся на пройденный путь, и не в чём мне себя упрекнуть: в эти решающие для человечества дни я был человеком и борцом. Лишь бы будущее было лучше и счастливее! Оно должно быть таким! Понапрасну не может быть пролито столько крови…».

23 октября 1957 года Судмалису присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
