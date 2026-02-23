Марши и музейные экспонаты: как Псковский музей-заповедник отметил День защитника Отечества

В День защитника Отечества Псковский музей-заповедник подготовил для гостей насыщенную праздничную программу. Посетителей ждало выступление военного оркестра, экскурсии по новой выставке и интерактивные площадки, посвященные истории армии и военного быта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Праздничная программа началась с выступления оркестра 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии. Музыканты исполнили знаменитые военные марши.

Для посетителей музея работали интерактивные площадки, где можно было узнать о быте воинов Красной армии и советских партизан на примере подлинных предметов, что хранятся в солдатском вещмешке, о повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

Ключевым событием праздничной программы стала экскурсия по открывшейся в преддверии 23 февраля выставке «На страже завоеваний Октября», которая повествует о событиях и людях, служивших в Красной Армии в 1920-1930-х годах, и экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

«Понравилось выступление псковского военного оркестра, звучали интереснейшие марши, думаю, все присутствующие получили заряд бодрости. Очень познавательная экскурсия по двум выставкам на военную тематику. Я благодарен Псковскому музею за организацию такого замечательного события», - поделился впечатлениями гость из подмосковного города Королева Андрей Кобзев.