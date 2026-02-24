Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 пройдет в Пскове 25 февраля

Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 состоится в Пскове 25 февраля в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе искусств.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра — Михаил Цветков. Под его руководством коллектив исполняет самую разную музыку: от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов. Оркестр активно выступает на городских и областных площадках, а его концерты всегда проходят с особой энергетикой, отметили в школе искусств.
Это уже второй концерт оркестра ДМШ №5 в стенах школы искусств Пскова.
Начало в 18:30. Вход свободный.