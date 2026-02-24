 
Культура

Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 пройдет в Пскове 25 февраля

0

Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 состоится в Пскове 25 февраля в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе искусств. 

Художественный руководитель и дирижёр оркестра — Михаил Цветков. Под его руководством коллектив исполняет самую разную музыку: от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов. Оркестр активно выступает на городских и областных площадках, а его концерты всегда проходят с особой энергетикой, отметили в школе искусств. 

«За тот небольшой период, что оркестром руководит Михаил Дмитриевич, коллектив успел стать лауреатом всероссийских и международных конкурсов и даже завоевать Гран-при. Уже завтра в концертном зале ДШИ оркестр представит программу, посвящённую Дню защитника Отечества. Вас знакомые с детства произведения в яркой аранжировке для духовых инструментов», - поделились в школе искусств.

Это уже второй концерт оркестра ДМШ №5 в стенах школы искусств Пскова.

«Наши друзья из пятой музыкальной школы снова приезжают к нам в гости — и это отличный повод прийти всей семьёй и провести вечер в компании живой музыки», - заключили в организаторы.

Начало в 18:30. Вход свободный.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026