Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 пройдет в Пскове 25 февраля

Концерт духового оркестра Детской музыкальной школы №5 состоится в Пскове 25 февраля в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе искусств.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра — Михаил Цветков. Под его руководством коллектив исполняет самую разную музыку: от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов. Оркестр активно выступает на городских и областных площадках, а его концерты всегда проходят с особой энергетикой, отметили в школе искусств.

«За тот небольшой период, что оркестром руководит Михаил Дмитриевич, коллектив успел стать лауреатом всероссийских и международных конкурсов и даже завоевать Гран-при. Уже завтра в концертном зале ДШИ оркестр представит программу, посвящённую Дню защитника Отечества. Вас знакомые с детства произведения в яркой аранжировке для духовых инструментов», - поделились в школе искусств.

Это уже второй концерт оркестра ДМШ №5 в стенах школы искусств Пскова.

«Наши друзья из пятой музыкальной школы снова приезжают к нам в гости — и это отличный повод прийти всей семьёй и провести вечер в компании живой музыки», - заключили в организаторы.

Начало в 18:30. Вход свободный.