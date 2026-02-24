Юбилейный концерт к 120-летию псковского театра перенесли на конец мая

Концерт к юбилею Псковского театра драмы имени Александра Пушкина «120 лет в обед» состоится 30 мая в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

В пресс-службе отметили, что те билеты, которые были приобретены на старую дату (18 апреля), будут действительны.

«Если вам не подходит новая дата, вы можете их вернуть», — обратились к псковичам.

Также 31 мая в 15:00 состоится дополнительный показ премьеры «Два капитана».

Напомним, в 2026 году Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина отпразднует 120-летие. Главным событием юбилейного сезона станет премьера спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина в постановке Радиона Букаева. Также зрителей приглашают на концерт «120 лет в обед» на большой сцене.