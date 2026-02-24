«Занимательная археология»: «Что ни город – то норов….»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл познавательных программ «Занимательная археология». Новая передача будет посвящена городищам. Так археологи называют укрепленные поселения эпохи Средневековья.

Когда появились первые городища на Псковщине? Что так берегли люди древности за стенами своих поселений? Почему скандинавы называли Древнюю Русь «Гардарикой»? Как археологи ищут городища и где можно увидеть эти замечательные памятники? Об этом и многом другом доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.