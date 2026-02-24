 
Культура

«Занимательная археология»: «Что ни город – то норов….»

0

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл познавательных программ «Занимательная археология». Новая передача будет посвящена городищам. Так археологи называют укрепленные поселения эпохи Средневековья. 

Когда появились первые городища на Псковщине? Что так берегли люди древности за стенами своих поселений? Почему скандинавы называли Древнюю Русь «Гардарикой»? Как археологи ищут городища и где можно увидеть эти замечательные памятники? Об этом и многом другом доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов. 

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026