Культура

В «Михайловском» рассказали о возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные

В период особенно плотного туристического потока в Государственном музее заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для организованных групп открыта возможность посещения выставочного зала «Музейная почта» даже в выходные для этого зала понедельник и вторник — но строго по предварительным заявкам. Также по предварительным заявкам в эти дни гости могут стать участникам мастер-класса «Загадки русского языка», который проводят в «Музейной почте», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Пастель Бориса Диодорова «Псков. Снетогорский монастырь (2002) из фондов Пушкинского Заповедника можно увидеть сейчас на выставке, развёрнутой в «Музейной почте».

В музее напомнили, что выставочный зал «Музейная почта» находится в деревне Бугрово. Здесь же расположены и другие объекты большого музейного комплекса, а именно: «Пушкинская деревня» — типологическая псковская крестьянская усадьба времён «михайловского барина Ляксандры Сэгргеича», а также старинная водяная мельница и мельничное подворье, Центр творческих музейных программ.

В настоящее время, напомнили в «Михайловском», в выставочном зале «Музейная почта» развёрнута большая фондовая выставка «“Но ты — губерния Псковская…“. Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину». Центром внимания авторов этой экспозиции, приуроченной к 200-летию пребывания ссыльного поэта в Михайловском (август 1824 — сентябрь 1826 года), стали поездки Пушкина по ближним городам и городкам.

«В годы ссылки за пределы Псковской губернии поэта не пускали, — напомнили в музее. — Однако саму губернию в эти месяцы он изъездил вдоль и поперек, по почтовым трактам и ухабистым просёлкам. Ездил и по необходимости, и ради «особых интересов», и просто для того, чтобы хоть ненадолго переменить обстановку. По сути, дороги, по которым проезжал Пушкин, имения, сёла и городища предоставляют собой уникальные памятники прошлого Псковского края, пушкинской эпохи. Без них наше представление о жизни Александра Сергеевича было бы неполным», — подчеркнули в «Михайловском».

Билет на выставку «“Но ты — губерния Псковская…“. Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину» можно получить за госсчёт — в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», особо отметили в «Михайловском».