Культура

Пушкинские дороги Псковской губернии открывает для своих гостей «Михайловское»

Выставку «Но ты — губерния Псковская…/Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину» открыл для своих посетителей государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» сегодня, 16 марта. Строка, которую выбрали для названия экспозиции, взята из черновиков романа «Евгений Онегин», центральные главы которого, поэт, как известно написал именно здесь, в псковском родовом имении: «Но ты — губерния Псковская,/ Теплица юных дней моих…», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виталий Губарев. Тригорское. Из альбома офортов «Пушкиногорье» (2012) Из фондов Пушкинского Заповедника

К дорожной теме, столь часто звучащей в творчестве и эпистолярном наследии Пушкина, музейщики «Михайловского» обращаются не впервые. При этом они всякий раз находят новый, часто неожиданный «поворот» для разговора со своими посетителями. В этот раз центром внимания авторов экспозиции, приуроченной к 200-летию ссылки в Михайловском (август 1824 — сентябрь 1826 года), стали поездки поэта по ближним городам и городкам.

«Во время михайловской ссылки за пределы Псковской губернии Пушкина не пускали, — напомнили в музее. — Однако саму губернию в эти месяцы поэт изъездил вдоль и поперек, по почтовым трактам и ухабистым просёлкам. Ездил и по необходимости, и ради «особых интересов», и просто для того, чтобы хоть ненадолго переменить обычную обстановку. По сути, дороги, по которым проезжал Пушкин, имения, сёла и городища предоставляют собой уникальные памятники прошлого Псковского края, пушкинской эпохи. Без них наше представление о жизни поэта было бы неполным», — подчеркнули в «Михайловском».

Борис Диодоров. Порхов. Малая башня (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Графика и живопись, представленные в экспозиции, рассказывают об уездных Порхове, Новоржеве, Опочке, Острове, губернском Пскове, которые были знакомы Пушкину не понаслышке.

Есть в экспозиции и сюжеты о тех, кто приезжал в псковскую глубинку, чтобы навестить и ободрить ссыльного товарища — Иване Пущине и Антоне Дельвиге. Не обойдены вниманием и поездка Пушкина в Лямоново к лицейскому приятелю Александру Горчакову, и его знакомство с поэтом Николаем Языковым, который приезжал в Тригорское в гости к соседям и друзьям поэта. Среди авторов, чьи работы, представлены на новой выставке, такие именитые художники, как Константин Крыжицкий, Адриан Каплун, Борис Диодоров, Виталий Губарев, многие другие.

Ещё одна составляющая новой «дорожной» выставки — предметы быта путешественников пушкинского времени. Как отметили в «Михайловском», посетителей музея всегда особенно интересуют вещи, благодаря которым можно представить повседневную жизнь людей XIX века: дорожные документы и скарб.

Фондовая выставка «Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину» развёрнута в выставочном зале «Музейная почта» (дер. Бугрово Пушкиногорского района), — уточнили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Планируется, что она будет работать здесь до апреля 2026 года.