Музеи-усадьбы Мусоргского и Ковалевской в Псковской области закрыты на выходной

Выходной день на многих объектах Псковского музея-заповедника объявлен 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сегодня выходной день на следующих объектах:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
В этот день можно посетить:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
– Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе «Военная графика»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровскую башню.