Культура

Участники экскурсионного тура в Печоры попали на празднование Дня города

В минувшую субботу туристы вместе с Псковским музеем-заповедником отправились в поездку в Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники тура познакомились с историей, культурой и архитектурой города, наслаждались прогулкой по уютным улочкам. 9 августа печеряне отмечали День города, поэтому путешественники смогли окунуться в торжественную атмосферу и стать частью праздника. Затем всех ждала познавательная экскурсия по Музею истории города, чаепитие в атмосфере музейной беседки и прогулка по живописному Псково-Печерскому монастырю.

«Очень давно хотелось побывать в Печорах. Городок очень интересный, атмосферный, здесь гармонично сочетается русское и европейское. Экскурсия по городу и Музею истории города Печоры очень понравились, давно хотелось побывать и в Псково-Печерском монастыре. Рекомендую, кто еще не был – обязательно посетите», – поделилась впечатлениями участница тура Татьяна Герасимович.

Последний тур этого сезона состоится 13 сентября в музей-усадьбу Николая Римского-Корсакова в Любенск и Вечашу. Подробности по телефону: +78112663311.