Участники экскурсионного тура в Печоры попали на празднование Дня города

В минувшую субботу туристы вместе с Псковским музеем-заповедником отправились в поездку в Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Участники тура познакомились с историей, культурой и архитектурой города, наслаждались прогулкой по уютным улочкам. 9 августа печеряне отмечали День города, поэтому путешественники смогли окунуться в торжественную атмосферу и стать частью праздника. Затем всех ждала познавательная экскурсия по Музею истории города, чаепитие в атмосфере музейной беседки и прогулка по живописному Псково-Печерскому монастырю.
Последний тур этого сезона состоится 13 сентября в музей-усадьбу Николая Римского-Корсакова в Любенск и Вечашу. Подробности по телефону: +78112663311.