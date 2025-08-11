Общество

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорах 11 августа.

Видео: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

В преддверии празднования 81-й годовщины освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков местные жители почтили память защитников и возложили цветы к стеле.

«Вместе с печерянами приняли участие в благодарственном молебне, который отслужила братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По традиции в этот день мы чествовали жителей за добросовестный труд и активную общественную деятельность», - сказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почётный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Печникова. Также вручили благодарности юбилярам совместной жизни, молодоженам и многодетным за сохранение семейных ценностей.

«Дорогие друзья! Благодарю вас за продолжение добрых традиций предшественников, за то, что отдаете силы, знания и опыт на благо малой Родины! Пусть в каждом доме живут любовь и благополучие, будьте счастливы и здоровы!» - добавил глава округа.

Напомним, город Печоры и район были освобождены от фашистов 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.