Культура

От игровой культуры до военной лексики: самый широкий круг вопросов затронут на научных чтениях в «Михайловском»

Ещё на шесть пунктов вырос список заявок от исследователей, желающих выступить на Михайловских Пушкинских чтениях этого года, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала координатор конференции, научный сотрудник Пушкинского заповедника Екатерина Фёдорова, в итоге в адрес организаторов чтений поступило 23 предложения от работников музеев и научных институтов, преподавателей высшей школы, других специалистов. Расширилась и география конференции: к ранее объявленным Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской, Тверской и Липецкой областям присоединились Кострома и Великий Новгород. Наш регион на чтениях планируется представить докладчиками из Пскова, Пушкинских Гор, Опочки. Некоторые из потенциальных участников чтений-2025 не впервые будут выступать в «Михайловском», для других это новая трибуна, отметили в музее.

Фотография: Александра Пономарева. «Деревня — наш кабинет». Пушкин в Михайловском (2021). Из фондов музея-заповедника

Заявленные темы затрагивают самый широкий круг культурологических, историко-литературных и филологических вопросов, подчеркнули в «Михайловском». — Достаточно назвать только некоторые из них. Так, например, доклад «Первый лирический цикл А.С. Пушкина «Подражания Корану» и загадка его посвящения П.А. Осиповой» готовит для предстоящей конференции давний друг и регулярный участник научных съездов в «Михайловском» Екатерина Дмитриева, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН и Института русской литературы (Пушкинский дом). Выступление под названием «Военная лексика в романе Пушкина «Евгений Онегин» и неудачи её перевода на английский язык» предложила организаторам конференции Клара Шарафадина, доктор филологии, профессор кафедры русского языка Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва Минобороны РФ, также не раз участвовавшая в Михайловских Пушкинских чтениях. Поразмыслить об игровой культуре в жизни и творчестве Пушкина предложит своим слушателям старший научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Мария Козмина.

Традиционные чтения в августе — центральное научное событие года в Пушкинском заповеднике. В «Михайловском» напомнили, что их история насчитывает почти семь десятилетий. Чтения в Пушкиногорье «выросли» из традиции обязательных лекций и докладов о жизни и творчестве Пушкина для экскурсантов и жителей района и области. Такие лекции и доклады, иногда —беседы музейщики готовили к годовщинам приезда поэта в так называемую северную ссылку в родовое имение в 1824 году. Уже в 1955 году отдельные выступления сотрудников заповедника и приглашённых специалистов были объединены в литературный альманах «По Пушкинским местам»; в программе этого мероприятия, которое провели дважды — в доме-музее Пушкина и в Доме туриста, значилось восемь докладов и сообщений. А уже в следующем, 1956 году наряду с планом подготовки и проведения 132-й годовщины со дня ссылки А.С. Пушкина в Михайловское (содержит в себе восемь пунктов), появляется и отдельная программа «Пушкинских чтений» 21—22 августа.

Как уже сообщалось, конференция в этом августе приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в Михайловское, где за «…два года незаметных» Пушкин создал более ста произведений. В свете этого, в качестве своего рода заголовка к предстоящей конференции в музее взяли три стиха из написанного здесь же, в псковском имении, и при жизни не публиковавшегося стихотворения Пушкина «Всё в жертву памяти твоей…» (1825): «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

В «Михайловском» уточнили, что заседания чтений пройдут в заповедном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 21 и 22 августа. Посетить их без предварительной регистрации, свободно могут все желающие.