Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Последний шанс успеть на вечер романсов
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
 
 
 
ещё Культура 11.08.2025 10:510 Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе 12.08.2025 17:450 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек 12.08.2025 17:140 Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе 12.08.2025 15:290 Александр Терентьев: Наши парки аттракционов — это живые организмы 12.08.2025 15:170 Органный концерт «Традиции немецких мастеров» состоится в Пскове 12.08.2025 15:110 Клуб «Терция» вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе

12.08.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время ведется прием заявок на участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе «ТОЧКА.РФ», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Конкурс проводится в формате видеороликов, в которых участники рассказывают регионе, в котором они постоянно проживают или который является их малой родиной. Длительность ролика не должна превышать пять минут, он должен соответствовать одной из номинаций: «Место», «Люди», «Кухня», «Победа 80».

Масштабный конкурс видеороликов проводится среди всех, кто увлечен своим родным краем: профессионалов и любителей, взрослых и детей — всех, для кого малая Родина не просто отметка на карте, а источник вдохновения и место силы. Участниками конкурса могут граждане РФ в возрасте от 6 до 17 лет включительно (категория «Дети») и старше 18-ти лет (категория «Взрослые»).

Один участник может принять участие в конкурсе неограниченное количество раз в одной или нескольких номинациях, но при этом стать победителем он только один раз независимо от количества поданных работ.

Заявочная кампания продлится до 31 августа на официальном сайте конкурса, здесь же можно ознакомиться с конкурсной документацией.

27 сентября — во Всемирный день туризма — будут определены 18 победителей.

Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. Главный приз — 500 тысяч рублей — получат восемь победителей (по четыре в каждой возрастной категории). 10-ти призерам спецноминаций вручат по 100 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 60 человек
12.08.2025, 17:470 Скорость движения ограничат на участках нескольких трасс в Псковской области 13 августа 12.08.2025, 17:450 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек 12.08.2025, 17:420 «Гонки по вертикали»: всё только начинается. ВИДЕО 12.08.2025, 17:400 Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных
12.08.2025, 17:380 Т1: Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками 12.08.2025, 17:330 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? ВИДЕО 12.08.2025, 17:320 Памятник «Танк Т-34» ремонтируют на площади Героев-Десантников в Пскове 12.08.2025, 17:290 Обвиняемый в тройном убийстве 30 лет назад житель Пыталово отправится под суд
12.08.2025, 17:270 Общественники в Великих Луках проверяют готовность школ и детсадов к учебному году 12.08.2025, 17:240 Нужно больше разнообразия аттракционов в Пскове — многодетный отец 12.08.2025, 17:140 Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе 12.08.2025, 17:070 «Гонки по вертикали»: всё только начинается
12.08.2025, 17:030 ДТП произошло вблизи перекрестка Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове 12.08.2025, 16:550 В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу 12.08.2025, 16:540 Два великолучанина похитили 20 тысяч рублей со счета уснувшего именинника 12.08.2025, 16:510 Страховщики раскрыли самый аварийный возраст водителей
12.08.2025, 16:500 Псковичи и туристы неплохо крутят педали — Александр Терентьев о популярности катамаранов 12.08.2025, 16:380 «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора. ВИДЕО 12.08.2025, 16:330 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе 12.08.2025, 16:260 Четыре автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове
12.08.2025, 16:170 Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек»  12.08.2025, 16:112 Инвестор готов оказать властям Пскова консультационную поддержку по обновлению Летнего сада  12.08.2025, 16:080 36 нарушений выявили в сфере безопасности перевозок на острова Печорского округа в этом году 12.08.2025, 15:560 Владимир Кузь: Ремонт школ в Гдовском и Псковском районах идет по плану
12.08.2025, 15:500 Великолучанин обнял незнакомого мужчину и получил наказание за кражу 12.08.2025, 15:470 МТС проведет для псковичей инклюзивный карьерный онлайн-марафон 12.08.2025, 15:460 Более 487 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом в январе-июле 12.08.2025, 15:300 Карьерное сопровождение обучающихся по всей РФ планируют запустить с 1 сентября
12.08.2025, 15:290 Александр Терентьев: Наши парки аттракционов — это живые организмы 12.08.2025, 15:170 Органный концерт «Традиции немецких мастеров» состоится в Пскове 12.08.2025, 15:120 За неделю в Псковской области выявлен 1 101 случай ОРВИ 12.08.2025, 15:110 Клуб «Терция» вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
12.08.2025, 15:090 Жители Псковской области за год нарастили зарплатные «аппетиты» 12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 15:060 Семейный развлекательный центр и новые аттракционы появятся в Великих Луках 12.08.2025, 14:590 Псковский губернатор обсудил направления взаимодействия с премьер-министром Республики Абхазия
12.08.2025, 14:500 Для россиян предложили ввести базовый доход 12.08.2025, 14:490 Кладовщик в Великих Луках обогатилась на служебных заявках и вернула ущерб 12.08.2025, 14:460 Гелена Самохвалова: Парки аттракционов, музеи и туроператоры должны сотрудничать 12.08.2025, 14:400 Более 6 тысяч домов в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации
12.08.2025, 14:390 До +23 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 13 августа 12.08.2025, 14:260 Редчайшие предметы из фондохранилища представят в Пскове в День археолога 12.08.2025, 14:180 Фотофакт: В Финском парке Пскова готовятся к «Лешуге» 12.08.2025, 14:130 В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
12.08.2025, 14:030 «Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов 12.08.2025, 14:000 Эффективность расходования средств на борьбу с борщевиком проверят в Псковской области 12.08.2025, 13:480 «Загулявший» великолучанин оказался за решеткой 12.08.2025, 13:460 В бежаницкой деревне Цевло 16 августа пройдет традиционный «РосянкаFEST»
12.08.2025, 13:401 Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70% 12.08.2025, 13:340 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников? 12.08.2025, 13:270 19% псковичей требуют доплату за выполнение поручений вне своих обязанностей — опрос 12.08.2025, 13:210 35 преступлений зафиксировала природоохранная прокуратура в Псковской области за полгода
12.08.2025, 13:120 Тала Нещадимова: Преимущественно погода на неделе будет сухой и маловетреной 12.08.2025, 13:110 Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины, оскорбившего его мать 12.08.2025, 13:080 Шмурдяк с рынка 12.08.2025, 13:070 Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Пскове 15 августа
12.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о детском отдыхе 12.08.2025, 13:000 Спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению в Пскове собрал 300 участников 12.08.2025, 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 12.08.2025, 12:470 От игровой культуры до военной лексики: самый широкий круг вопросов затронут на научных чтениях в «Михайловском»
12.08.2025, 12:400 Жителя Псковской области обманули мошенники под предлогом продажи собаки 12.08.2025, 12:380 Природоохранный прокурор: Множество земель сельхозназначения стали напоминать лес 12.08.2025, 12:370 Псковский музей приглашает на мастер-классы по ткачеству и росписи ложки 12.08.2025, 12:320 Авиаперелеты в Абхазию могут запустить из Пскова
12.08.2025, 12:260 Рубеж в три сотни находок перешагнули псковские археологи в деревне Горожане 12.08.2025, 12:140 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? 12.08.2025, 12:140 Росгвардейцы предотвратили серию краж из торговых центров Псковской области 12.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора
12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 12.08.2025, 11:570 Татьяна Фомченкова: У праздника 1 сентября могут появиться свои домашние традиции 12.08.2025, 11:460 Более половины абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценили удобство электронных квитанций 12.08.2025, 11:440 Обучение членов участковых избирательных комиссий началось в Псковской области
12.08.2025, 11:420 День в истории ПЛН. 12 августа 12.08.2025, 11:320 Неизвестный пытался оформить на великолучанку кредит 12.08.2025, 11:240 29 уголовных дел возбудила Псковская таможня за полгода 12.08.2025, 11:230 Автомобиль встал поперек дороги на улице Инженерной в Пскове в результате ДТП 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru