Культура

Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе

В настоящее время ведется прием заявок на участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе «ТОЧКА.РФ», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Конкурс проводится в формате видеороликов, в которых участники рассказывают регионе, в котором они постоянно проживают или который является их малой родиной. Длительность ролика не должна превышать пять минут, он должен соответствовать одной из номинаций: «Место», «Люди», «Кухня», «Победа 80».

Масштабный конкурс видеороликов проводится среди всех, кто увлечен своим родным краем: профессионалов и любителей, взрослых и детей — всех, для кого малая Родина не просто отметка на карте, а источник вдохновения и место силы. Участниками конкурса могут граждане РФ в возрасте от 6 до 17 лет включительно (категория «Дети») и старше 18-ти лет (категория «Взрослые»).

Один участник может принять участие в конкурсе неограниченное количество раз в одной или нескольких номинациях, но при этом стать победителем он только один раз независимо от количества поданных работ.

Заявочная кампания продлится до 31 августа на официальном сайте конкурса, здесь же можно ознакомиться с конкурсной документацией.

27 сентября — во Всемирный день туризма — будут определены 18 победителей.

Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. Главный приз — 500 тысяч рублей — получат восемь победителей (по четыре в каждой возрастной категории). 10-ти призерам спецноминаций вручат по 100 тысяч рублей.