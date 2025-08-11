Культура

Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открывает приём заявок на всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Конкурсы организованы по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Более того, это мера поддержки культурной среды и читательского интереса, важных для современных россиян. Согласно летнему социологическому исследованию* общества «Знание» совместно с ВЦИОМ, 78% опрошенных считают библиотеки необходимым инструментом, который не заменит информация в интернете.

Значимость библиотек подтверждают и сами школьники: среди них мнение о незаменимости библиотек онлайн-форматами просвещения поддерживают 60% опрошенных. Они также согласны с тем, что нужно повышать интерес к чтению среди ровесников.

«Воплощается в жизнь еще одно поручение главы государства. Напомню, что по итогам заседания совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года, президент России поручил Минпросвещения России при участии Российского общества "Знание" подготовить и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, в том числе всероссийского конкурса "Самая читающая школа России" и всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". "Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению – в наших традициях", — сказал президент России на том заседании. И такое приобщение очень часто начинается как раз в стенах школьных библиотек. Практически в каждой российской школе есть библиотека — для большинства детей именно она является первой библиотекой, а для некоторых, особенно в сельской местности, и вовсе единственной. Важно, чтобы школьные библиотеки стали для ребят точками притяжения, пространством знаний, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе. Уникальность школьной библиотеки заключается в том, что педагог-библиотекарь хорошо знает каждого конкретного ребенка и может "вести" его, приобщать к чтению, помогать в решении возникающих проблем. И это бесценно. Рассчитываю, что проведение таких всероссийских конкурсов позволит не только определить самую читающую школу России, выявить лучшего школьного педагога-библиотекаря этого года и масштабировать имеющиеся практики, но и в целом создаст условия для воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, что является одной из задач государственной языковой политики Российской Федерации», — отметила советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам со всей страны предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до образовательных учреждений из городов-миллионников.

«Я считаю, что школьная библиотека – важный элемент образовательной среды. Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы – она становится местом, где чтение воспринимается не как задание, а как путь к расширению кругозора. Но весь этот процесс невозможен без педагогов-библиотекарей, которые каждый день рядом с детьми. Они не только помогают с выбором книги, но становятся проводниками в мир смыслов, ценностей, открытий. Создавая эти конкурсы, мы ставим перед собой задачу поддержать их, дать возможность заявить о себе, поделиться опытом и, конечно, почувствовать, что их труд значим для всей страны», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники конкурса «Самая читающая школа России» проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций.

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей. Поддержка передовых просветительских практик и лидеров профессионального мастерства позволит сделать школьные библиотеки России центрами притяжения учащихся, местами, где соединяется функция воспитания, просвещения и досуга.

*19-23 июля 2025 года Российское общество «Знание» и ВЦИОМ провели социологическое исследование среди россиян о чтении и библиотеках. В опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.