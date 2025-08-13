Культура

Юные псковичи переосмыслят сцены из российского кино

В Пскове проходит видеоконкурс «КиноСмена», который предлагает молодёжи до 18 лет творчески переработать сцены из любимых российских фильмов и мультфильмов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Необходимо выбрать сцену из российского фильма или мультфильма с рейтингом не выше 12+, переосмыслить её в современном или юмористическом ключе и снять видеоролик длиной до 10 минут. Готовую работу необходимо разместить до 22 августа на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #КиноСмена_MЦ.

Жюри оценит работы по нескольким критериям: актуальность, творческий подход, актёрское мастерство и техническое качество. Победители получат памятные призы и дипломы.

Итоги конкурса будут подведены 31 августа.