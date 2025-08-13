Культура

В Доме офицеров Пскова 14 августа откроется выставка Международного центра Рерихов

Сегодня, 14 августа, в Доме офицеров Пскова состоится торжественное открытие юбилейной выставки Международного центра Рерихов, посвященной 150-летию Николая Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Выставка «Н. К. Рерих. Мир через культуру», организованная совместно с АНО «Три меча», АНО «Извара-15» и Обществом друзей Дома Н. К. Рериха в городе Остров, представляет собой экспозицию архивных фотографий, баннеров, книг и репродукций картин, рассказывающих о жизни и творчестве Николая Рериха и его семьи.

Особое внимание уделено вкладу Николая Рериха в международное право по охране культурного наследия, а именно созданию Пакта Рериха – первого международного договора, обеспечивающего безусловную защиту объектам культуры в военное и мирное время. Подчеркивается актуальность идей Пакта Рериха в современном мире.

Выставка будет открыта для посещения в Доме офицеров с 14 августа по 17 октября. Посетители смогут ознакомиться с богатым наследием Н. К. Рериха и его связью с Псковским краем, где он черпал вдохновение и видел свои родовые корни.

Вход свободный.