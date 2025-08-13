Культура

«Понимая, сострадая, любя…»: Владимир Рецептер о 20-м сезоне своего театра и о гастролях в «Михайловском»

В преддверии нового театрального сезона народный артист России, лауреат Госпремии РФ, создатель и бессменный руководитель петербургского театра «Пушкинская школа» Владимир Рецептер поделился своими планами на ближайшее время, в том числе, и планами на гастрольный выезд в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Пушкинском заповеднике.

Владимир Рецептер и актёры из его «Пушкинской школы» у некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Мэтр подчеркнул, что сезон, который театр открывает уже на следующей неделе — юбилейный, 20-й. В Петербурге его начнут премьерным спектаклем «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (сценический триптих: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»). Эту работу труппы, равно и ещё две пушкинские премьеры — «Выстрел. Метель» по двум «Повестям Белкина» и «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» — позже покажут и в «Михайловском».

«Гастроли для нас — всегда большая радость, — говорит Владимир Рецептер. — Но выходить на сцену там, где всё дышит Пушкиным — ни с чем не сравнимое счастье». В юбилейный для нас год нам особенно важно представить на суд зрителей, жителей и гостей Святогорья, наше «театральное собрание сочинений А. С. Пушкина», именно поэтому мы открываем гастроли премьерным пушкинским спектаклем».

В театре уже приступили к работе над новыми постановками. Это, прежде всего, «Медный всадник», в основу сценария которого помимо собственно поэмы, давшей название спектаклю, вошёл ещё и «Рославлев» — неоконченная историческая повесть о событиях Отечественной войны 1812 года. Кроме того, Владимир Рецептер и его воспитанники продолжат инсценировки «Повестей Белкина» — на сей раз это будет «Станционный смотритель». А «постпушкинскую» репертуарную линию петербургской труппы продолжат «Три сестры» А. П. Чехова — к 165-летию русского классика. «Это как раз то, чего нам очень не хватает. Очень, — прокомментировал этот свой выбор Владимир Рецептер. — Чехов — поразительный писатель, замечательный, гениальный драматург. И мои студенты, и артисты будут работать, понимая, сострадая, любя. Вот эти три глагола, которые превратились в деепричастия, очень важны. Представьте себе: понимая, сострадая, любя…»

Вне сомнения, эти спектакли — но в рамках уже следующих гастролей — также будут сыграны на сцене музейного Научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что гастрольная афиша —2025 санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением Владимира Рецептера размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В музее особо отметили, что в нынешнем году традиционные выступления театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» запланированы на период с 19 по 30 сентября, в дни так ярко воспетой Пушкиным золотой осени, когда в музей приезжает особенно много школьных и студенческих групп. Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. Билеты на них юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут получить за государственный счёт — по программе «Пушкинская карта».