Культура

Любовь в музыке: Как прошло выступление Альберта Жалилова на террасе отеля «Покровский»

16.08.2025 15:25|ПсковКомментариев: 0

Вчера, 15 августа, в террасе отеля «Покровский» прошло выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова.

Альберт Жалилов — это российская звезда жанра кроссовер. В его репертуар входят арии из опер, оперетт и мюзиклов, народные и эстрадные песни. Кроме того, Альберт Жалилов является экспертом телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», актером сериалов федеральных каналов и участником множества концертов и проектов.

 

В этот день терраса «Покровского» преобразилась удивительным образом – повсюду стояли прекрасные цветы и украшения, создавая красочную картину. Специально для гостей концерта на площадке оформили стильную фотозону, чтобы каждый желающий смог запечатлеть этот момент на камеру. На входе посетителям предлагали бокал шампанского. Повсюду стояли закуски и напитки. Без преувеличения можно сказать, что для гостей создали комфортную и расслабляющую атмосферу, чтобы каждый смог отдохнуть и получить удовольствие от музыки.

Стоит отметить, что свободных мест практически не осталось. Все столики и кресла были заняты восторженными и нарядными людьми, излучающими светлую и радостную энергию. Даже гости отеля «Покровский» выглядывали из своих окон, чтобы насладиться чарующей музыкой.

Программу под названием «Казанова: о женщинах, мужчинах и любви» Альберт Жалилов представил в рамках проекта «Золото вены», который проходит в Пскове уже не первый год. Многим псковичам эта программа уже знакома, и они стали постоянными слушателями заслуженного артиста.

Безусловно, концерт в «Покровском» стал не просто набором песен, а настоящим эмоциональным путешествием. Альберт Жалилов умело передавал чувства через свою музыку, погружая слушателей в атмосферу радости, грусти или ностальгии. Его голос отличается богатым тембром, который сочетает в себе глубину и нежность, заставляя зрителей прочувствовать каждую эмоцию артиста.

Во время мероприятия он исполнил песни самых разных звучаний: сицилийские, неаполитанские, народные, романсы. Каждая песня сопровождалась занимательным комментарием Альберта Жалилова.

 

В центре рассказа была история жизни и отношений венецианца Джакомо Казановы. Зрители ждали этих историй не меньше, чем чарующих мелодий. С улыбками и замирающими сердцами они слушали про трогательную историю любви Казановы и прекрасной итальянки Генриетты. Узнали про путешествие Джакомо в Петербург, о его намерениях соблазнить Екатерину Великую и знакомстве с крестьянкой с экзотическим именем Заира. Послушали про роковую любовь Казановы – женщину по имени Шарпильон, которая изменяла ему с цирюльником. После нее Казанова едва не решился на отчаянный шаг. Каждая история вызывала у зрителей глубокий интерес и сопереживание венецианскому ловеласу.

Важной составляющей концерта стало взаимодействие Альберта Жалилова с аудиторией. Он задавал мужчинам и женщинам каверзные, порой забавные вопросы, которые помогли возлюбленным узнать друг друга лучше. «Мужчины, кого вы предпочитаете: красивых или умных?», «Женщины, признайтесь, кто из вас ходил к гадалкам?» - все эти вопросы то и дело адресовал толпе Альберт Жалилов. Видно, что ему было спокойно и комфортно с псковской публикой, уже знакомой ему с прошлых концертов.

Вместе с артистом на сцене «Покровского» выступил знаменитый ансамбль «Экспромт-квинтет». Они не только аккомпанировали, но и сыграли свои лучшие сольные номера. Их выступление сопровождалось завораживающей мелодией, юмором и чувством спокойствия.

После завершения концерта зрители вызвали Альберта Жалилова на бис. С удовольствием он исполнил еще несколько песен. Среди них энергичная мелодия, сопровождающаяся танцем прекрасной девушки, которая выпорхнула на сцену прямо из зрительного зала.

Альберт Жалилов говорил: он хочет, чтобы искусство давало ему что-то большее, чем материальные ценности. И, безусловно, его выступления наполнены страстью к музыке и желанием делиться своими эмоциями. Именно это делает выступления артиста уникальными и запоминающимися для зрителей.

Остается надеяться, что Альберт Жалилов будет дарить псковской публике свои концерты ещё много лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
